publié le 09/10/2018 à 09:09

Édouard Philippe, le Premier ministre, était en déplacement dans la ville de Lyon, lundi 8 octobre, pour participer au G6 des ministres de l'Intérieur européen. L'occasion de donner plus d'informations sur le remaniement ministériel. Ce mardi 9 octobre, Édouard Philippe devrait assister aux questions au gouvernement à 15 heures, avant donc un remaniement de son équipe.



À l'occasion de son déplacement à Lyon, Édouard Philippe a par ailleurs réaffirmé son rôle dans le gouvernement : celui de Premier ministre mais aussi de ministre de l'Intérieur par intérim. "Le ministre de l'Intérieur, au moment où nous parlons, c'est moi", a-t-il déclaré.

Reste la question de la démission ou non d'Édouard Philippe... pour être aussitôt renommé par Emmanuel Macron. En cas de démission, il faudra alors s'attendre à une déclaration de politique générale, mercredi 10 octobre à l'Assemblée.

