publié le 08/10/2018 à 10:56

Imaginez-vous, déambulant seul, après minuit, parce que selon les experts c'est mieux la nuit, dans votre supermarché, pardon, dans votre "lieu de vie et de consommation", c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Vous voilà donc, en pleine nuit, devant la porte close du magasin. Heureusement, grâce à une application, la porte s'ouvre : le supermarché est vide, mais vous n'êtes pas vraiment seul. Une centaine de caméras vous surveillent et enregistrent ce que vous glissez dans votre panier.



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Personne n'est là pour vous aider ? Là encore, pas d'inquiétude, une borne à commande vocale vous affiche en 3D le chemin à emprunter. Franchement ? Ça vous fait rêver ce monde-là ? Où on ne voit plus personne ? Où des caméras reliées à votre smartphone vous fliquent en temps réel ?



Et on lui dit quoi à la petite mamie qui adore faire ses courses aux heures de pointe, parce qu'elle aime discuter avec tout le monde et surtout avec la caissière qui connaît toutes ses petites habitudes ?

Tout faire soi-même pour "simplifier"

Mais sous prétexte de nous faciliter la vie, la grande distribution veut-elle surtout réduire ses coûts ? Et se débarrasser des caissières ? Ah ben non, c'est pas leur genre ! Loin d'eux cette idée enfin ! Et en plus, pas d’inquiétude, un vigile bien costaud, vous indiquera la sortie.



Puis ça va être tellement plus facile, en attendant que les caméras se généralisent, de scanner nous-mêmes les produits qu'on achète. Comme c'est tellement plus facile à la Poste de peser nous mêmes nos paquets. Comme c'est tellement plus facile quand notre Internet ne fonctionne plus, d'avoir un centre d’appel basé à l’autre bout du monde. C'est ce qu'on appelle la simplification.



Bon, en attendant que les robots nous fassent nos courses, moi, je vais garder ma caissière, et c'est comme ça !