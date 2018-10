publié le 04/10/2018 à 09:11

Cette année, la grande fête des grosses cylindrées a tout d'une oraison funèbre : ci-gît celle qu'on adorait, celle qui était symbole de liberté, d'évasion, d'indépendance... Et qui, aujourd'hui, est devenue le mal incarné.



Vous avez entendu que le Danemark allait interdire l'essence et le diesel d'ici 2030 ? Et que le parlement européen nous demandait de baisser de 40% nos émissions de CO2 ? C'est simple, quand je regarde ma voiture (enfin plutôt celle de mon voisin, parce que moi, comme toute bonne écolo, je n'en ai pas), je me dis :

"À cause de toi, vivre à Paris, c'est comme fumer 183 cigarettes par an alors que j'ai eu un mal fou à arrêter la clope.

À cause de toi, on va peut-être se prendre une amende à 100.000 euros par jour parce qu'on n'est pas dans les clous côté pollution de l’air.

À cause de toi, les cyclistes tremblent sur leur pistes cyclables tracées à contre sens et même pas séparées du reste de la route."

Oui, je vous l'avoue ce matin, parfois, je jette un regard haineux, à tous ces inconscients de cadres dynamiques seuls dans leur bagnole aux heures de pointe !

Mais comment faire sans voiture ?

Je sais ce que vous allez me dire : tout le monde ne vit pas à Paris, et il y a bien des endroits en France où on n'a pas d'autres choix que la voiture pour se déplacer.



Ah ouais ? Vous voulez dire que c'était pas une trop bonne idée finalement d'abandonner toutes ces petites lignes de TER pour désenclaver nos régions ? Vous vous souvenez de cette étude de l'Ifop qui nous disait que là où on avait fermé les gares, le vote frontiste flambait ?



Parce que là, on leur dit quoi aux Français propriétaires d’un diesel pourri qui ont du mal à boucler leur fin de mois ? "Débrouillez vous, sans ligne, sans tram et sans ligne ferroviaire" ? Dire "la voiture, c’est fini", c'est bien. Offrir de vraies solutions alternatives à ceux qui ont besoin pour ne pas perdre leur boulot, c'est mieux. Désolée, mais c'est comme ça.