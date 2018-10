publié le 03/10/2018 à 09:10

C'est la guerre ! Prairies saccagées et champs dévastés, sur fond de peste porcine. Tout ça à cause de qui à votre avis ? Eh bien des sangliers. Ils sont un million selon les chasseurs, 4 millions selon les agriculteurs, et 2 millions selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ! Qui dit mieux ?



De toute façon, arrêtez de compter. Ce n'est pas de la faute des sangliers, mais celle des chasseurs qui n'en chassent pas assez et qui ne font rien que des bêtises. Car, oui, perfidement, le chasseur donne à boulotter des graines aux sangliers. Du coup, forcément, le ventre plein, les cochons prolifèrent.



"Faux !", rétorquent les chasseurs. Leur donner à manger permet de les fixer en forêt. Sinon, les cochons déambulent. Et qui a envie de se retrouver groin à groin avec eux comme c'est arrivé au maire de Couronne, en Charente, samedi 29 septembre ? Personne !

Tracteurs contre fusils, la guerre rurale fait rage...

Le gouvernement vient de lancer, sous le patronage de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, un comité de lutte contre les dégâts causés par le gibier. Tout devrait donc rentrer dans l’ordre. D'ici trois ans, promis juré, on va diviser par deux tous ces dégâts. Avec le risque de peste porcine, ça ira sans doute encore plus vite.

Sinon, il y aurait bien un autre coupable pour la prolifération des sangliers : le réchauffement climatique ! Parce que qui dit plus de chaleur, dit plus de glands, qui dit plus de glands, dit plus de cochons... De là à dire qu'écolos, chasseurs et paysans pourraient bientôt se réconcilier autour d’un gland, il n'y a qu'un pas. C'est comme ça !