Grève de la faim de Redoine Faïd : Belloubet estime que l'"on marche sur la tête"

et AFP

publié le 08/10/2018 à 22:06

Un détenu surveillé de près. Incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), Redoine Faïd a entamé lundi 8 octobre à midi une grève de la faim, a-t-on appris auprès de l'Administration pénitentiaire.



Dans une lettre envoyée aux magistrats et transmise à la direction de la prison, le braqueur multirécidiviste explique que ce geste vise à contester l'incarcération de sa logeuse et de membres de sa famille, a indiqué une source proche du dossier.

Une explication inadmissible pour la ministre de la Justice Nicole Belloubet. "Redoine Faïd n'a pas à s'opposer au traitement judiciaire donné aux personnes qui l'ont hébergé ou aidé à s'évader. On marche sur la tête", a-t-elle déclaré, lors de l'émission "Audition publique" sur LCP-Public Sénat, avec l'AFP et le Figaro.

Il a entamé cette grève de la faim au moment du déjeuner. Un suivi spécifique a été mis en place, notamment avec un médecin de l'unité sanitaire. "Il n'est pas dans ses heures de gloire. Ce n'est pas le Redoine Faïd qu'on a pu voir à la télé", raconte Gregory Strempek, délégué local du syndicat UFAP Prison.



Pourtant, pas question d'assouplir ses conditions d'incarcération. "On continuera toujours de se méfier de Redoine Faïd. C'est peut-être un subterfuge, peut-être qu'il prépare quelque chose. Il faut se méfier et s'attendre à tout et ne pas lâcher", met-il en garde.