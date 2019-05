publié le 06/05/2019 à 07:02

Un soutien de poids. Depuis plusieurs semaines, une mesure entrée en vigueur vise à aider les petites et moyennes entreprises (PME) en difficultés. On estime qu'une PME sur deux sera victime de retards de paiement cette année.



Le médiateur des entreprises se déplace désormais directement en région pour résoudre en partie leurs problèmes et cela change tout. Des expérimentations sont en cours comme c'est le cas à Nice. Spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques, l'entreprise de Yann de Carné, qui compte 60 salariés, a été confrontée à trois reprises ces dernières années à des collectivités qui ne pouvaient pas ou ne voulaient plus payer leurs factures.

Les montants dus sont montés jusqu'à 150.000€, mettant en difficulté l'entreprise : "On était susceptible dans les deux ou trois mois de mettre la clef sous la porte puisqu'on n'arrivait plus à se payer". Après sept ans de bataille judiciaire pour la procédure la plus longue, Yann de Carné a fait appel au médiateur des entreprises et trois mois plus tard, tout était réglé.

Ce dispositif a pleinement satisfait ce chef d'entreprise : "C'est une relation assez directe et rapide avec quelqu'un qui a rapidement pris connaissance et compris le dossier pour faire bouger les choses". Fort de cette expérience, l'entrepreneur encourage vivement ses confrères à faire appel à ce médiateur lorsque les administrations publiques jouent les mauvais payeurs.

