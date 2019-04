publié le 29/04/2019 à 08:34

Le locataire de Matignon a-t-il réellement fermé la porte à une candidature à la mairie de Paris aux prochaines élections municipales ? La rumeur continue d'alimenter les conversations des élus de la capitale, et ce malgré les démentis plus ou moins convaincants. Dernier exemple en date, cette petite phrase prétendument prononcée par le principal intéressé devant ses proches, et rapportée par le JDD.



"L'hypothèse n'existe plus", est censé avoir assuré Édouard Philippe, confirmant donc que l'hypothèse avait bien existé. Ce qui ne ressemble pas à sa manière habituelle d'aborder le sujet, et en a laissé plus d'un sceptique.

"Fake news, c'est bidon", m'a confié un élu bien renseigné. "Cela vient d'un candidat déclaré", a-t-il ajouté. Si le scénario d'une candidature du Premier ministre face à Anne Hidalgo s'est éloignée, les tentatives de ses anciens ministres de faire savoir qu'il en a totalement écarté l'idée ne sont donc pas jugées des plus subtiles par son entourage.

Un parlementaire qu'il recevait il y a 15 jours à Matignon m'a confié ce petit avoeu lâché par Édouard Philippe : "Le problème ne se pose pas en effet, mais il vaut mieux être informé". Commentaire de son interlocuteur : "Je n'ai pas eu l'impression qu'il fermait une porte, mais elle était à peine entrouverte, il ne s'est pas beaucoup mouillé".