publié le 29/01/2019 à 11:04

C'est un record d'après l'Insee. En 2018, il n'y a jamais eu autant d'entreprises créées en France depuis 10 ans : 691.000. Un chiffre "boosté" en partie grâce à la progression des micro-entreprises (+28%), mais également par les entreprises individuelles "classiques" (+20%).



En hausse de 17% par rapport à 2017, ces créations d'entreprises représentent un niveau jamais atteint depuis 2009 et la création du statut d'auto-entrepreneur. Un statut moins contraignant administrativement, devenu entretemps celui de "micro-entrepreneur".

Les "sociétés" en revanche, impliquant une personnalité morale et un capital de départ, augmentent dans des conditions moindres (+2%), observe l'Institut national des statistiques.

En 2018, les micro-entreprises représentaient ainsi 45% du total des entreprises créées, un chiffre en hausse de quatre points par rapport à 2017, tandis que la part des entreprises individuelles classiques restait stable à 26%, et que la part des sociétés diminuait de 33% à 29%.

36 ans en moyenne

Ces nouveaux entrepreneurs sont relativement jeunes, 36 ans en moyenne. Et quatre sur dix sont des femmes. Les secteurs qui ont le vent en poupe sont les activités de transport et de stockage (+68%).



Un envol dû pour l'essentiel aux activités de courrier et aux services de livraison à domicile, en hausse de 116%. Vient ensuite, "celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques: +18.700 créations, soit +18%", indique l'Insee.



Même si les créations d'entreprises s'accroissent dans presque toutes les régions, c'est l'Île-de-France qui tire son épingle du jeu. Les créations franciliennes contribuent "pour plus du tiers à l'augmentation globale", précise l'Institut national des statistiques. La région parisienne a en effet vu 33.500 nouvelles entreprises se créer l'an dernier, soit une hausse de 19% par rapport à 2017.