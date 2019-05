et AFP

publié le 05/05/2019 à 18:45

Beaucoup d'émotion à Marseille, ce dimanche 5 mai. À 9h05, heure à laquelle les 63 et 65 rue d'Aubagne se sont effondrés le 5 novembre, entraînant dans leur chute l'immeuble voisin du 67, des dizaines de personnes se sont rassemblées malgré un vent glacial au plus proche du lieu du drame, toujours impossible à approcher.



Ils ont observé 9 minutes de silence, pour certains en pleurs. Deux conseillers municipaux d'opposition, Benoît Payan (PS) et Jean-Marc Coppola (PCF) étaient présents.

En mémoire des 8 morts dans les effondrements et de l'octogénaire touchée par une grenade lacrymogène lors d'une manifestation, ces voisins et proches ont allumé des torches et entamé une procession dans le quartier.

Six mois après le drame de la rue d'Aubagne, la psychose sur les immeubles menaçant ruine reste vive. 2.558 personnes ont été évacuées de leur immeuble, déclaré "en péril", après le 5 novembre. Plus de 600 Marseillais vivent encore à l'hôtel, en l'attente d'un relogement.

