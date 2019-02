et AFP

Edouard Philippe en tête, plus de la moitié du gouvernement et de nombreux représentants de la classe politique participeront ce mardi à des rassemblements en France contre la hausse des actes antisémites, dont celui ayant visé l'académicien Alain Finkielkraut en marge du mouvement des "gilets jaunes".



"Il n'y a pas eu de consigne particulière", déclare la ministre de l'Enseignement Frédérique Vidal sur RTL, qui pense par ailleurs que les membres du gouvernement seront "relativement nombreux à être présents". "C'est un rassemblement qui nous tient à cœur et (...) c'est un sujet auquel nous sommes très attachés", a-t-elle ajouté.

Ces manifestations, dont la principale se tiendra place de la République à Paris à 19h, sont la suite d'un appel signé par une vingtaine de partis, à l'initiative du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui n'a pas été invité par le chef des socialistes, a annoncé lundi qu'il organiserait un hommage de son côté.

