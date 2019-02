publié le 18/02/2019 à 20:15

La violence des injures, l'intensité des menaces. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu quelques "gilets jaunes" plus modérés et des surtout des policiers, on aurait vraiment fait à Alain Finkielkraut un mauvais parti, alors qu'il n'y avait de sa part aucune provocation. Cela avait quelque chose de glaçant et presque de terrifiant.



Au fond, on l'impression que la France est entrée de nouveau, comme cela lui arrive sporadiquement, dans une de ses phases de haine. En occurrence ici, de l'antisémitisme. On sait très bien que quand les choses vont mal, les Juifs sont les boucs émissaires pratiquement mécaniques.

Mais l'antisémitisme n'est pas la seule haine ici, il y aussi une haine contre les musulmans, une haine contre Emmanuel Macron, une haine contre les puissants, les riches, les journalistes, les dominants, contre ceux qui réussissent... De telles phases, notre Histoire en connaît plusieurs, et elles ne sont pas très encourageantes.