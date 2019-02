publié le 18/02/2019 à 08:48

"Un sentiment de dégoût et d'horreur" : c'est ce que ressent Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et invité au micro de RTL, après les injures proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut, en marge de la manifestation des "gilets jaunes", à Paris, samedi 16 février.



Francis Kalifat dénonce "des insultes antisémites exprimées avec une haine et surtout un visage découvert devant les caméras". "Nous assistons à une libération totale de la haine antisémite qui ne se cache plus derrière l’anonymat d’internet et qui maintenant descend dans la rue", déplore-t-il, avant d'ajouter : "c’est pour nous vraiment une grande inquiétude".

Le président du CRIF attend des "sanctions soient suffisamment lourdes pour être dissuasives" et non pas un simple "rappel à la loi". Christophe Castaner a confirmé dimanche l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur a également déclaré sur Twitter, qu'"un suspect, reconnu comme le principal auteur des injures, a été identifié".

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - L'un des deux policiers pris pour cible samedi à Lyon en marge de la manifestation témoigne sur RTL. Le brigadier Olivier était à bord du fourgon caillassé sur l'autoroute A7.



Faits divers - Au lendemain des obsèques d'Emiliano Sala, une bataille s'annonce entre Cardiff et le FC Nantes. En jeu : le règlement du transfert du joueur, soit 17 millions d'euros.