Alain Finkielkraut victime d'injures antisémites de la part de "gilets jaunes"

publié le 16/02/2019 à 21:47

Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été injurié et sifflé ce samedi 16 février en marge de la manifestation des "gilets jaunes" dans le quartier de Montparnasse à Paris. Des injures d'une rare violence à caractère antisémite qui ont été filmées et relayées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.



"Barre toi, sale sioniste de merde", "grosse merde sioniste", "nous sommes le peuple", "la France elle est à nous", ont notamment crié plusieurs manifestants qui défilaient boulevard du Montparnasse, et qui venaient d'apercevoir l'académicien, d'après une vidéo diffusée par Yahoo! Actualités. Sur une seconde vidéo tournée par un journaliste freelance, on peut voir les forces de l'ordre s'interposer pour protéger le philosophe et éviter tout débordement et atteinte à son intégrité physique.

Plusieurs responsables politiques, dont le président de la République, ont aussitôt condamné fermement ces faits. "Fils d’émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n’est pas seulement un homme de lettres éminent mais le symbole de ce que la République permet à chacun. Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas", a-t-il tweeté dans la soirée.

"Un déferlement de haine à l'état pur que seule l'intervention de la police a interrompu. Assister à une telle scène à Paris, en 2019, est tout simplement INTOLÉRABLE. Je viens de m'entretenir avec Alain Finkielkraut pour l'assurer de mon soutien absolu", a également annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "La bête immonde tapie dans l'anonymat d'une foule. Ceux qui insultent ont le visage découvert. J'espère qu'ils seront identifiés, poursuivis et lourdement condamnés", a renchéri le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

Alain Finkielkraut a dit avoir "ressenti une haine absolue"

"Vous êtes chez vous, M Finkielkraut, qu'on soit ou non d'accord avec vous. En revanche la foule haineuse qui vous poursuit abuse de sa liberté et de notre démocratie. Honte à elle", a écrit la ministre des affaires européennes Nathalie Loiseau. Interrogé par le Journal du dimanche, Alain Finkielkraut a dit avoir "ressenti une haine absolue". "J’aurais eu peur s’il n’y avait pas eu les forces de l’ordre, heureusement qu’ils étaient là", confie-t-il au journal.