publié le 18/10/2018 à 06:54

Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fini avec la justice. Alors qu'une enquête a été ouverte mercredi 17 octobre par le parquet Paris pour "menaces" et "violences" après les incidents survenus au cours d'une perquisition menée au siège du parti, le leader de la France insoumise sera entendu ce jeudi 18 octobre dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre (Hauts-de-Seine).



Le député des Bouches-du-Rhône devra s'expliquer dans le cadre de deux enquêtes dont il fait l'objet. Celles-ci concernent des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen ainsi que ses comptes de campagne de la présidentielle 2017.

C'est dans le cadre de ces procédures que plusieurs perquisitions ont été menées mardi 16 octobre, donnant lieu à des échanges musclés entre les forces de l'ordre et les militants de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, également perquisitionné à son domicile, n'a pas hésité à parler d'un "acharnement destiné à (nous) impressionner, à (nous) miner le moral. Demandez-vous ce que ça fait de voir arriver chez vous des hommes armés à 7 heures du matin. Ce sont des actes d'une très grande violence", a-t-il déclaré.

À écouter également dans ce journal :

Pédophilie dans l'Église - Le Parlement n'enquêtera pas sur les dérives pédophiles de l'Église. Les sénateurs socialistes mais aussi des victimes avaient réclamé la création d'une commission sur le traitement par l'Église des crimes sexuels perpétrés en son sein. L'initiative avait été lancée par le magazine Témoignage chrétien. Mais cette idée n'ira pas plus loin : la Commission des lois du Sénat l'a jugée irrecevable au motif que la justice enquête déjà sur ces faits.



Visite d'Emmanuel Macron à Saint-Martin - Le jeune homme qui avait posé torse nu avec le chef de l'État à Saint-Martin vient d'être condamné à 4 mois de prison ferme pour détention de stupéfiants. Il a été interpellé la semaine dernière avec du cannabis. Emmanuel Macron lui avait à l'époque demandé, face caméra, "d'arrêter les bêtises".



Retraités - Quatrième journée de mobilisation depuis le début de l'année pour les retraités. Ces derniers, qui estiment être les "vaches à lait du quinquennat" avec l'augmentation de la CSG et la faible revalorisation de leurs pensions, sont appelés à manifester ce jeudi 18 octobre par neuf syndicats et associations de retraités.