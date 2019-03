publié le 20/03/2019 à 08:05

Les dégâts infligés aux commerces lors des manifestations des "gilets jaunes" ce samedi 16 mars, durant lesquelles ont été détruits plusieurs établissements des Champs-Elysées, dont le Fouquet's, ont été réévalués par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.



Contrairement à ce qui a été estimé précédemment, le montant des dommages seraient beaucoup plus élevé que prévu : "J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros."

De nouveaux appels à manifester samedi prochain, émis par des "gilets jaunes", fleurissent sur les réseaux sociaux. Les villes de Toulouse, Montpellier ou encore Nice circulent. Christian Estrosi, le maire de Nice, a demandé au gouvernement d'interdire le rassemblement annoncé dans sa ville.

Jack l'éventreur démasqué ? Depuis 130 ans, on cherche à mettre un nom sur celui qu'il est convenu d'appeler Jack l'éventreur qui avait semé la terreur dans les rues de Londres en 1888. Deux chercheurs anglais pensent l'avoir enfin trouvé. Leurs conclusions sont publiées dans une revue américaine de référence en matière de médecine légale.



Violences dans deux lycées de Saint Denis. L'air est devenu irrespirable dans deux établissements scolaires de Saint Denis près de Paris. Le lycée Paul Eluard et le collège La Courtille sont devenus le théâtre de règlement de comptes réguliers entre élèves.



Une première victoire pour tous ceux qui s'opposent au compteur Linky. Le compteur électrique nouvelle génération inquiète encore de nombreux Français qui refusent son installation.



Nouvelle claque judiciaire pour Monsanto. Son désherbant, le Round Up, a contribué au cancer d'un septuagénaire américain qui attaque en ce moment le géant agrochimique aux États Unis.