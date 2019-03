publié le 18/03/2019 à 20:30

Onze personnes soupçonnées d'avoir participé au pillage et au saccage de la boutique Swarovski des Champs-Élysées le 16 mars, en marge de la manifestation du mouvement des "gilets jaunes", ont été déférées ce lundi après avoir été entendues par les enquêteurs de la BRB (Brigade de la répression du banditisme), d'après les informations de RTL.



La police judiciaire parisienne a été saisie de sept enquêtes sur les dégradations et les vols les plus importants commis lors de la 18e manifestation du mouvement dans la capitale. Ces onze personnes ne seront pas jugées en comparution immédiate mais devraient être mises en examen pour dégradations et vol en réunion, ce qui signifie qu'ils encourent un placement en détention provisoire et des peines de 5 ans de prison.

D'après une source proche de l'enquête, ces onze hommes viennent de toutes les régions de France : Paris, Val de Marne et Seine et Marne, ou encore Centre, Morbihan, ou Nord. On compte également un Italien. La plupart des suspects ont, selon la même source, des antécédents judiciaires pour des faits de même nature.