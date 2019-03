publié le 20/03/2019 à 04:05

"Après le chaos de Paris", le maire LR de Nice, Christian Estrosi, a demandé mardi au gouvernement d'interdire un rassemblement annoncé par des "gilets jaunes" dans sa ville samedi et dimanche, dans le cadre d'un "appel national".



"Suite à l'appel national à manifester à #Nice06 lancé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et après le chaos de #Paris, je demande au Premier ministre @EPhilippePM et au ministre de l'Intérieur @CCastaner d'interdire tout rassemblement à Nice", annoncé le maire de Nice, sur Twitter, en illustrant son tweet avec l'appel à manifester lancé par des "gilets jaunes".

"#19 Acte, Tous à Nice Appel National", est titré cet appel à manifester samedi et dimanche, en expliquant que "désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la terre".

Plusieurs appels nationaux pour la journée du 23 mars

Dans un communiqué aux médias, le maire de Nice précise s'être entretenu mardi soir avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il affirme que "sa demande va être examinée". Lundi, Édouard Philippe avait annoncé l'interdiction de manifester "chaque fois qu'il le faudra", dans les quartiers "les plus touchés", "dès lors que nous aurons connaissance d'éléments 'ultras' et de leur volonté de casser", en faisant référence aux Champs-Élysées à Paris ou aux places du Capitole à Toulouse et Pey-Berland à Bordeaux.



Pour le 19e épisode du mouvement des "gilets jaunes", samedi 23 mars, plusieurs "appels nationaux" ont été lancés à Nice, mais aussi à Toulouse ou Montpellier.