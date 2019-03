publié le 18/03/2019 à 18:41

Après les violences, place au jugement. Alors que 237 personnes ont été interpellées lors de la manifestation du mouvement des "gilets jaunes" le samedi 16 mars, les casseurs passent devant la justice et les réquisitions du procureur sont plutôt sévères avec de la prison ferme pour l'essentiel.



C'est le cas de Clément, 23 ans, coupable d'avoir jeté une bouteille de bière en direction des forces de l'ordre. "Je regrette d'embêter le tribunal pour un truc aussi nul" a-t-il murmuré depuis son box avant que le procureur ne le reprenne : "C'est facile de regretter ici, c'est avant qu'il faut y penser", qualifiant un tel acte d'inadmissible. Il requiert 5 mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt.

Depuis la mi-novembre, plus de 8.200 personnes ont été placées en garde à vue à la suite des manifestations des "gilets jaunes" et plus de 1.800 ont été condamnées. Ce nombre de condamnations pourraient être largement revues à la hausse car, dans certains cas, les procédures sont longues. Leurs issues pourraient être connues dans plusieurs mois, voir plusieurs années. Le ministère de la Justice précise que 1.800 affaires sont toujours en attente de jugement.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le gouvernement hausse le ton au surlendemain de la nouvelle manifestation des "gilets jaunes". Le Premier Ministre Édouard Philippe s'est chargé de faire plusieurs annonces ce lundi 16 mars dont l'éviction du préfet de police Michel Delpuech.





International - Trois personnes sont mortes neuf autres blessées lors d'une fusillade à Utrecht, aux Pays-Bas. La police néerlandaise est à la recherche d'un homme de 37 ans, originaire de Turquie, tireur présumé des fusillades qui ont eu lieu dans le tramway.



Société - Après la grève des douaniers, la grève des transporteurs pourrait paralyser le Nord du pays ce mardi 17 mars. Depuis deux semaines maintenant, les douaniers des ports de Calais, Dunkerque, mais aussi d'Eurotunnel ont entamé une grève du zèle et réclament plus de moyens dans la perspective du Brexit.