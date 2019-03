publié le 19/03/2019 à 22:31

Les images des Champs-Élysées pillés et saccagés ont fait le tour du monde samedi 16 mars, en marge de la mobilisation des "gilets jaunes". Des scènes d'une violence extrême qui ont beaucoup choqué, et que les habitants, Anne Hidalgo en tête, ne souhaitent plus revivre.



La maire de Paris avait rendez-vous à ce sujet avec le Premier ministre Édouard mardi 19 mars. "J'ai porté la parole des Parisiens et Parisiennes, leur ras-le-bol et la tristesse de voir notre ville confrontée à ce type de violences", a-t-elle déclaré au micro de RTL quelques minutes après l'entretien.

"Nous avons échangé sur les dispositifs à venir sachant que notre demande est vraiment d'avoir un dispositif cette fois-ci efficace", a poursuivi l'édile. "Je suis très attachée à ce qu'on puisse avancer de façon intelligente en respectant le rôle de chacun et nous avons pu échanger sur ces sujets", a conclu Anne Hidalgo.

