Des scientifiques viennent peut-être de lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle en identifiant Jack l’Éventreur comme étant Aaron Kosminski. Pendant près de 150 ans, d’innombrables théories, des plus déjantées aux plus plausibles, ont circulé quant à l’identité de Jack l'Éventreur, le surnom donné au tueur qui terrorisa le district londonien de Whitechapel en 1888.



La revue Journal of Forensic Sciences publie une étude de deux chercheurs anglais qui ont examiné des traces de sperme sur l'écharpe en soie ensanglantée retrouvée sur l’une des cinq victimes du meurtrier, dans la nuit du 30 septembre 1888.

En remontant les arbres généalogiques et en comparant les relevés ADN, ils concluent que le tueur est probablement l’un des suspects identifiés alors par Scotland Yard, un barbier immigré de Pologne, Aaron Kominski, âgé de 23 ans à l'époque et qui souffrait d'hallucinations et de paranoïa.

Une théorie qui semble confirmer des ouvrages précédents, même si ce n’est pas une certitude à 100%. Les chercheurs affirment que leur objectif était moins de trouver l’identité de l’éventreur que de voir si des techniques ADN pouvaient être employées pour des preuves datant de plus d’un siècle.