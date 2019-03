publié le 14/03/2019 à 07:33

Les associations écologistes mettent leurs menaces à exécution. Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot ont déposé un recours contre l'État pour "inaction climatique". Le gouvernement estime pourtant en faire beaucoup en la matière. Emmanuel Macron défendra, lors du sommet pour la planète au Kenya ce jeudi 14 mars, l'Accord de Paris.



Dans la matinée, à Nairobi (Kenya), le président français rencontre des dirigeants, des ONG et des entreprises qui se mobilisent en Afrique contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Il est accueilli comme le chef de l'Accord de Paris avec son prolongement le "One Planet Summit". Sur la scène, Emmanuel Macron est auréolé de son titre de "Champion de la Terre".

Une image qui ne correspond pas vraiment à celle qu'il a en France. L'État est attaqué pour "inaction climatique" après la signature d'une pétition par plus de 2 millions de Français. Aujourd'hui au Kenya, presque 80% de l’électricité est produite par des énergies renouvelables. En France, c'est moins de 17% et ce chiffre peine à décoller.

Dès qu'il est à l'étranger, Emmanuel Macron veut pousser le monde entier tandis qu'en France beaucoup lui demande, y compris dans sa majorité, d'aller bien plus vite dans son propre son pays.

À écouter également dans ce journal

France - Une jeune femme a été victime de la rougeole après des complications. C'est la première victime de l'année en France. Il y avait eu 3 décès l'an dernier. À peine, 78% des Français sont vaccinés contre cette maladie extrêmement contagieuse.



États-Unis - Donald Trump a interdit à son tour tous les vos de 737 MAX de Boeing. Le constructeur aéronautique s'est engagé à faire des contrôles sur cet avion récent qui s'est crashé deux fois ces derniers mois. Les boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian Airlines arriveront en France aujourd'hui pour être analysées.



Brexit - Les Britanniques ont écarté hier soir la dernière proposition de Theresa May : une sortie dans accord de l'Union européenne. La cheffe du gouvernement proposera aujourd'hui de repousser le Brexit au 30 juin.



Environnement - Après le naufrage du navire italien Grande America mardi au large des côtes françaises, la nappe d'hydrocarbures pourrait atteindre la Nouvelle Aquitaine dimanche ou lundi, selon le ministre de l'Écologie François de Rugy. Un bateau anti-pollution est attendu sur zone ce matin.