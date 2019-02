publié le 19/02/2019 à 06:58

La bataille pour le climat devrait bien se prolonger devant les tribunaux. Quatre ONG - Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association "Notre affaire à tous" - accusent depuis des semaines l'Etat d'inaction. Elles ont rassemblé plus de 2 millions de signatures avec leur pétition "l'Affaire du siècle", et fortes de ce succès, ces ONG ont rencontré la semaine dernière le Premier ministre Edouard Philippe pour lui adresser un ultimatum : il faut des actes ou elles porteront plainte.





"Nous allons attaquer l'Etat en justice", annonce en conséquence Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace sur RTL mardi 19 février. "Le gouvernement nous dit que la trajectoire empruntée par la France est la bonne pour lutter contre le dérèglement climatique, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord". Les ONG vont donc déposer dans les semaines qui viennent ce recours auprès du tribunal administratif.

Juridiquement, "on espère que cela va provoquer quelque chose", dit Jean-François Julliard. "Comme nous n'avons pas réussi à convaincre le gouvernement, nous allons essayer de le contraindre à rehausser son ambition et on espère le faire par l'intermédiaire des tribunaux". "Bien sûr, ce n'est pas simple d'agir", reconnait-il, mais il appelle le gouvernement à mettre en place un ensemble de mesures "plus ambitieuses". Selon lui, le changement climatique reste un "sujet de préoccupation majeure pour les Français" et la crise est telle qu'il "faut tout essayer". Une grève mondiale est prévue le 15 mars prochain.