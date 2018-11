Accord de Paris : le monde, dont la France, s'éloigne de l'objectif, affirme l'ONU

publié le 28/11/2018 à 05:27

Le monde s’éloigne dangereusement des objectifs de l'Accord de paris sur le climat. L'alerte a été lancée hier par l'ONU. De nombreux pays ne respectent pas leurs promesses, y compris la France, malgré les mesures annoncées le 27 novembre par Emmanuel Macron.



Dans les documents de travail qui ont accompagné hier la présentation de notre future politique de l'énergie, on voit bien que la France n'est pas dans les clous. Elle devait respecter des quotas d'émissions de carbone fixés par décret jusqu'en 2023. Eh bien, ils devraient systématiquement être dépassés pendant cette période, de 23 millions de tonnes par an : c'est à dire 6% de plus que ce qui a été promis.

Alors, le Président a fixé de grands et beaux objectifs pour 2028, 2035 : réduire la consommation d'énergie, la part du nucléaire. Très bien, mais la trajectoire pour les 5 prochaines années n'est pas rassurante. Pour la rétablir, il faudrait donner un sérieux coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables et le fait de repousser la réduction du nucléaire de 10 ans préoccupe les associations qui travaillent sur le climat.

En gardant plus de nucléaire plus longtemps, il y a aura moins de pression pour développer les énergies vertes. Hier, des promesses ont été faites de multiplier le solaire par 5, d'augmenter la production de gaz fait avec des déchets agricoles, mais il y a des zones d'ombre. Sur l'éolien en mer, les professionnels du secteur attendaient beaucoup plus ; sur la chaleur produite avec des énergies vertes -la géothermie, le bois- ils trouvent les moyens trop flous.



Une concertation va s'engager avec les experts, les élus, les entreprise, les syndicats, une loi va être débattue au parlement sur l'énergie. Les ONG et les entreprises des énergies renouvelables attendent d'Emmanuel Macron qu'il aille beaucoup plus loin.