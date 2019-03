Pourquoi Emmanuel Macron se rend à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya

publié le 12/03/2019 à 06:11

Emmanuel Macron a entamé lundi 11 mars sa tournée en Afrique de l'Est. Il passera par l'Éthiopie, touchée parle crash du Boeing 737 dimanche qui a fait 157 morts, le Kenya et Djibouti. Son voyage officiel durera 4 jours, c'est le premier d'un chef de l'État français dans la région depuis 1966.



Les thèmes de la tournée seront l'environnement, la culture, l'économie et la sécurité, selon l'Élysée. Le président a rencontré lundi soir à Djibouti, son homologue Ismaïl Omar Guelleh et se rendra sur la principale base militaire de la France à l'étranger.

À l’Élysée, on reconnaît la dimension stratégique de ce déplacement : "On va aussi en Afrique de l’Est parce que c’est une région assez concurrentielle, notamment avec la Chine. On arrive avec un projet différent, plus positif, peut-être un peu moins purement mercantile."

Visite en Éthiopie : culture, patrimoine et économie

Emmanuel Macron poursuivra son voyage à Lalibela, en Éthiopie. La-bàs, se trouvent 11 églises creusées dans la roche classées au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1978 qui subissent les assauts du temps. Lors de sa venue en octobre 2018 à Paris, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait demandé l'aide de la France pour conserver son patrimoine culturel. Le chef de l'État lui avait alors répondu positivement. La restauration par la France du palais présidentiel (dit du Jubilé) et sa transformation en musée devrait également être annoncée.



Un palais dans lequel se rendra le président français qui rencontrera, lors d'un dîner officiel, la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. L'échange portera sur la culture, l'archéologie et l'économie. En effet, l'Éthiopie connaît une des plus fortes croissances de la planète et une ouverture politique spectaculaire depuis l'année dernière.



Un accord militaire bilatéral devrait être signé en plus de contrats dans l'énergie, l'environnement, les transports, l'urbanisme et les infrastructures initiés lors de la première tournée en Europe du chef de gouvernement éthiopien. Le commerce entre la France et l'Éthiopie se chiffre à environ 800 millions d'euros par an. Par ailleurs, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine.

Un sommet sur l'environnement au Kenya

Enfin, pour clôturer sa tournée africaine, le chef de l'État se rendra mercredi 13 mars au Kenya où il signera des contrats d'une valeur de 3 milliards d'euros, rapporte l'Élysée. Il co-présidera également avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta, la première édition en Afrique du sommet sur l'environnement "One Planet".



À cette occasion, il rencontrera le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, élu en janvier 2019 dans des conditions contestées par Paris, et Andry Rajoelina, réelu à Madagascar.



Une cinquantaine de dirigeants d'entreprise accompagneront le chef de l'État, dont ceux de Total, EDF, Bolloré, Peugeot, Bonduelle, L'Oréal, Essilor, Orange, Canal+, Engie, Alstom ou encore Danone.