publié le 30/05/2019 à 07:00

Difficile de se relever d'une gifle électorale. Benoît Hamon se rêvait en leader de la gauche rassemblée, il a terminé sur un score de 3,3%. Lui a décidé d'observer une cure de silence, une prise de recul explique son entourage, pour lire, rencontrer des gens, et réfléchir au pourquoi de la défaite. Mais parce qu'il faut bien remplir son frigo, l'ancien candidat se consacrera à son cabinet de conseil en économie sociale et solidaire.



Parfois, échec rime avec fin d'indemnités. C'est le cas pour Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen qui touchait 6.800 euros avec son mandat européen. Il a voulu tenter l'aventure en solitaire : un fiasco avec 0,65% des voix. En congé de la haute fonction publique, il devrait y faire son retour.

Et puis c'est l'heure des regrets pour Nicolas Dupont-Aignan. Il se voyait en haut de l'affiche, et voulait bousculer le paysage politique. Mais avec un score de 3,5%, ce sera pour une prochaine fois. Pas de problème d'argent en revanche puisqu'il reste député et promet de mettre son parti en ordre de bataille pour les municipales.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - Le nombre de morts au volant a reculé de 5,3% l'an passé selon le bilan définitif de la sécurité routière. Ce chiffre n'avait jamais été aussi bas.



Syrie - La France doit faire cesser les traitements inhumains subis par les enfants de jihadistes retenus dans des camps en Syrie. "Il faut les rapatrier", dit le défenseur des droits Jacques Toubon, qui pointe du doigt des atteintes à la convention internationale des droits de l'enfant.



Football - Chelsea sur le toit de l'Europe. Les anglais remportent facilement la deuxième Ligue Europe de leur histoire (4-1) contre leurs voisins d'Arsenal.