publié le 29/05/2019 à 07:59

Les barons et ténors des Républicains s'organisent sans Laurent Wauquiez, le président du parti. Sonné depuis l'échec de sa liste ce dimanche 26 mai dans le cadre des élections européennes, où sa liste n'a récolté que 8,5% des voix, le patron du parti assiste impuissant aux manœuvres autour de Gérard Larcher. Le président du Sénat a en effet pris la tête de la fronde en interne.



Cet échec s'explique notamment par la perte de la confiance des électeurs dans ses grands fiefs traditionnels comme Neuilly-sur-Seine et Versailles. Ces territoires traditionnellement acquis à la droite ont en effet basculé dans l'escarcelle de la République en Marche.

C'est aussi le cas dans la commune de Senlis dans l'Oise où la liste de François-Xavier Bellamy n'a récolté que 14,5% des voix. C'est tout simplement la moitié du score de François Fillon lors de la présidentielle en 2017. Deux de ses militants historiques, Isabelle et Michel, espèrent un nouveau départ : "Tout n'est pas perdu. On a apprécié l'UMP qui était un rassemblement du centre vers la droite modérée. Aujourd'hui, il faut repartir vers cette idée là et c'est pour cela que Laurent Wauquiez doit lâcher du lest". Le chantier est vaste pour la famille politique, qui a connu le pire score de son histoire lors d'un scrutin national, ce dimanche.

À écouter également dans ce journal

Justice - L'avocat de Laeticia Hallyday fait appel du jugement du tribunal de Nanterre qui s'est dit compétent pour trancher le litige autour de l'héritage du chanteur. C'est une victoire pour les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura. Sans accord entre les deux partis, la procédure peut durer encore des années.



Tendances - Airbus fête aujourd'hui ses 50 ans. Le géant industriel emploie aujourd'hui 130.000 personnes dans le monde, notamment à Toulouse bien sûr où le nom de l'employeur s'affiche avec fierté.



Sport - L'Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur après le départ de Rudy Garcia. Le Portugais Andre Villas Boas a signé pour deux ans. L'ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham sera officiellement présenté à la presse ce mercredi à 10 heures.