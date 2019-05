publié le 29/05/2019 à 20:00

Outre les supporters de Chelsea et Arsenal, cette finale intéressait particulièrement les supporters lyonnais. Et ces derniers, contrairement aux Gunners, sont aux anges ce mercredi 29 mai.



Après une première période fermée, les Blues ont finalement trouvé l'ouverture. Grâce à Olivier Giroud(49e) tout d'abord, avant que Pedro (60e) et Eden Hazard (65e) n'alourdissent le score. Le but d'Alex Iwobi (69e) n'a pas changé la physionomie du match alors qu'Eden Hazard, le maestro belge qui pourrait quitter Chelsea cet été, a tué les derniers espoirs des Gunners dans la foulée (72e).

4 à 1, score final. Une victoire large qui permet donc aux hommes de Maurizio Sarri de savourer cette prestigieuse victoire en League Europa. La deuxième de l'histoire pour le club londonien dans cette antichambre de la Ligue des champions.

Une victoire large qui permet également au club de Jean-Michel Aulas de préparer de manière sereine le prochain exercice. Troisièmes de Ligue 1 cette saison, les coéquipiers de Nabil Fekir devaient initialement disputer les (dangereux) tours préliminaires de la compétition. Il n'en est rien. Grâce au sacre des Blues, l'Olympique Lyonnais entendra officiellement raisonner la douce musique de la compétition européenne.