publié le 27/05/2019 à 22:18

Laurent Wauquiez navigue en eaux troubles. Le président des Républicains, fortement contesté après la déroute de la liste LR aux élections européennes, a proposé "des états généraux" du parti à la rentrée, selon des participants au bureau politique.



"Gardons-nous des solutions simplistes qui ne résoudront rien. Ma première responsabilité, c'est de me mettre à l'écoute de tous ceux qui veulent reconstruire. (...) L'idée serait d'organiser des états généraux que nous préparerions d'ici à la rentrée". Une réunion lors de laquelle il faudra "tout remettre à plat sur les valeurs, le projet, le fonctionnement et la stratégie d'alliance", a déclaré le leader de la droite, souhaitant que "chaque sensibilité puisse s'exprimer".

Pour le patron de LR, les 8,48% récoltés par la liste LR conduite par François-Xavier Bellamy "sont évidemment un choc majeur pour notre famille politique. Nous n'avons pas été capables de parler aux Français, nous avons subi une défaite amère, il ne s'agit pas de faire semblant sur l'ampleur de la remise en cause que cela représente pour Les Républicains".

La présidente de l’Île-de-France Valérie Pécresse, qui a déclaré qu'elle démissionnerait de la présidence du parti à la place de Laurent Wauquiez, assistait bien à ce bureau politique, de même que le patron des députés LR Christian Jacob. En étaient en revanche absents le président du Sénat Gérard Larcher et le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

À écouter également dans ce journal

Politique - Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste, a réussi son pari lors des élections européennes en se hissant derrière le RN et LaREM. Et le leader d'EELV ne veut pas s'arrêter là appelant "construire une alternative pour 2022".



Justice - Quatre arrestations dans l'enquête du colis piégé à Lyon. Un étudiant algérien de 24 ans, soupçonné d'être l'auteur des faits, a été interpellé de même que ses parents et son frère.



Économie - Marier Fiat Chrysler et Renault pour donner naissance à un mastodonte pesant plus de 30 milliards d'euros en Bourse ? L'offre pourrait chambouler l'industrie automobile mondiale et le rapport de forces entre le français et son allié japonais Nissan.