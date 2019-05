Yannick Jadot veut "construire une alternative pour 2022"

publié le 27/05/2019 à 18:37

Une surprise. Alors que les sondages annonçaient la liste d'Europe Écologie-Les Verts en cinquième position, cette dernière s'est finalement hissé, avec 13,47% des voix, sur la troisième marche derrière le Rassemblement national et La République En Marche.



Yannick Jadot, tête de liste du parti écologiste, veut continuer cette marche en avant et s'imposer comme une véritable force politique dans les années à venir. "C'est une nécessité, une urgence. On a vu trop de personnes voter contre, voter résigner ou voter pour des enjeux de politique nationale", explique-t-il au micro de RTL. Et de poursuivre : "Il nous faut absolument répondre aux difficultés des Français".

Dès lors, Yannick Jadot veut "assumer ses responsabilité". "L'extrême-droite est à portée de canon du pouvoir et la technocratie qui nous gouverne génère trop de résignation et de renoncement. On va rassembler très largement autour de nos valeurs, de la protection de l'environnement, de la justice sociale, de la solidarité, de l'égalité des droits (...) Ce qu'il faut, c'est construire cette alternative pour 2022, cette alternative pour gagner le pouvoir".



Vers un "pôle" écologique ?

"Nous avons dorénavant cette responsabilité (...) Au Parlement européen, les écologistes vont agir comme d'habitude. On fait des coalitions sur le projet", explique-t-il assurant "tendre la main à toutes celles et tous ceux qui ont compris que l'écologie devait être la matrice qui redéfinit notre économie".



Alors qu'EELV a conquis trois millions d'électeurs, Yannick Jadot veut encore "élargir ce socle". "Il faut qu'on se rassemble", assure-t-il, faisant écho à la proposition de la présidente de Génération écologie, Delphine Batho, qui souhaite créer un "pôle" écologique.