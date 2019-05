publié le 26/05/2019 à 08:13

Samedi, le Financial Times et le Wall Street Journal ont rapporté que le constructeur automobile français Renault, discute d'un rapprochement avec l'italo-américain Fiat Chrysler. Ce rapprochement, susceptible d'intégrer l'alliance déjà formée avec les japonais Nissan et Mitsubishi, constituant ainsi le numéro un mondial incontesté de l'automobile.



Renault et Fiat Chrysler mènent "des discussions avancées" pour établir des "liens étroits", affirme le Financial Times sur son site internet, précisant qu'il n'est pas sûr qu'elles aboutissent, étant donné notamment que "plusieurs options et structures sont à l'étude."

Le Wall Street Journal fait lui état de pourparlers sur un "rapprochement de grande ampleur qui pourrait conduire (les deux constructeurs) à joindre de grandes parties de leurs activités".

Un tel rapprochement ferait de la nouvelle entité, de loin, le numéro un mondial de l'automobile, une place que se disputent régulièrement Renault-Nissan-Mitsubishi et l'allemand Volkswagen.

L'alliance a été mise à mal ces derniers mois par l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn, ancien dirigeant de l'ensemble, et son éviction, une situation qui a provoqué de multiples tensions entre Renault et Nissan. Si Fiat Chrysler rejoignait l'alliance, cela aurait plutôt pour effet d'y diluer la part des différents membres.