publié le 04/11/2018 à 18:59

Emmanuel Macron est à Strasbourg. Il doit assister peu avant 19 heures, avec son homologue allemand Franck Walter Steinmeier, à un concert pour marquer le début des célébrations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la première étape d'une itinérance commémorative en France qui passera dans l'Est et dans les Hauts-de-France. Le Président va passer une semaine de rendez-vous, de célébrations...



Mais derrière chaque gerbe de fleurs il y aura un message plus politique. Côté mémoriel, Emmanuel Macron va honorer l'héroïsme des Poilus, rappellera le sens de leur combat. Le chef de l'État va notamment se recueillir sur les champs de bataille de Verdun, à Reims ou à Notre-Dame-de-Lorette. Des territoires pour la plupart frappés par la crise et la désindustrialisation, mais qui pour certains ont su se réinventer grâce à la dynamique de l'Union européenne.

Ce n'est pas un hasard si le Président débute son périple à Strasbourg, ville du Parlement européen. Emmanuel Macron veut place l'Europe au cœur du débat et lancer lui-même cette campagne des élections européennes. Mardi, il s'exprimera devant la statue de l'écrivain Maurice Genevoix et pourrait même annoncer son entrée au Panthéon.

Emmanuel Macron veut, durant cette semaine, écouter ce que les Français ont a lui dire, que ce soit sur la pauvreté, le pouvoir d'achat ou encore le sentiment d'abandon.

