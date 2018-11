"Nordahl Lelandais n'a pas de cœur, il est froid", disent les parents de Maëlys

publié le 04/11/2018 à 16:48

"Je veux que tous les Français se souviennent d'elle". Maëlys aurait soufflé ses 10 bougies le 5 novembre. Ses parents sont revenus sur le long calvaire enduré depuis la disparition de leur petite fille, au cours d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août 2017.



"On pensait qu'elle était dans la salle en train de jouer et là on s'aperçoit qu'elle n'est plus là. On a regardé dans tous les frigos, le camion du traiteur et même dans les poubelles. On s'imaginait tout sauf ça", racontent-ils à nos confrères du Dauphiné Libéré.

Des mois après la disparition, le suspect principal, Nordahl Lelandais, passe aux aveux et indique aux enquêteurs le lieu où repose le corps de Maëlys. "Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, tout s'écroule", se souviennent Jennifer et Joachim de Araujo. "Enfin il dit où il a mis Maëlys. Après on s'imagine comment elle a souffert, c'est ça qui est terrible. On s'imagine encore des choses parce que ce qu'il a avoué, ça ne colle pas. On ne sait toujours pas de quoi elle est décédée".

Le moment de la reconstitution des faits est également très douloureux. "C'était énervant, frustrant. Ça nous a fait du mal parce que ce n'était que des mensonges. Il (Nordahl Lelandais, ndlr) n'a même pas baissé le regard. Il n'a pas de cœur, il est froid", disent les parents de la petite fille à propos du meurtrier présumé.