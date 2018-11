publié le 03/11/2018 à 22:07

La France ou la "Kanaky" ? C'est le choix que font dimanche 4 novembre les électeurs de Nouvelle-Calédonie, petit territoire stratégique de 270.000 habitants dans le Pacifique, lors d'un référendum historique où les sondages prédisent la victoire du non à l'indépendance.



Près de 175.000 électeurs de cet archipel français colonisé en 1853 et disposant d'importantes réserves de nickel devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".

Ce référendum, qui vient ponctuer 30 ans de décolonisation progressive, est attentivement surveillé par Paris, à 18.000 km de là, et Emmanuel Macron s'exprimera à la télévision à 13 heures dimanche (23 heures à Paris) à l'issue de la proclamation du résultat.

Suivez le déroulé du référendum :

22h00 - Les bureaux de vote sont ouverts à Nouméa et dans le reste de la Nouvelle-Calédonie.