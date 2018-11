publié le 02/11/2018 à 18:49

Emmanuel Macron prépare "une panthéonisation autour de la figure de Maurice Genevoix", selon Le Figaro. L'annonce officielle devrait être faite mardi 6 novembre. Le président de la République sera alors aux Éparges, dans la Meuse. Une visite dans le cadre de son itinérance commémorative du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'occasion de célébrer la mémoire de l'écrivain qui avait raconté la Grande guerre dans Ceux de 14.



À l’âge de 24 ans, Maurice Genevoix avait été mobilisé et avait connu les tranchées pendant un an, avant de quitter le front en 1915, blessé grièvement. De cette expérience douloureuse, il avait publié cinq volumes qui resteront parmi les plus grands témoignages de la Grande guerre.

Il est l’un des écrivains préférés du chef de l’État. Originaire de la Nièvre, Maurice Genevoix a reçu le prix Goncourt et a été fait grand-croix de la Légion d’honneur. Il est décédé en 1980. Emmanuel et Brigitte Macron qui ont visité la crypte du Panthéon lundi 29 octobre, veulent faire de lui l’un des symboles des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

À écouter également dans ce journal

- Le gouvernement a-t-il diffusé un clip partisan pour inciter les Français à se mobiliser lors du scrutin des élections européennes ? Le mouvement fondé par Benoît Hamon, Génération.s, a annoncé jeudi 1er novembre qu'il allait saisir le CSA ainsi que la Commission nationale des comptes de campagne de cette question. Dans cette séquence appelant les Français à voter, l'Italien Matteo Salvini et le Hongrois Viktor Orban font figures de repoussoirs.



- Deux personnes sont en garde à vue après l'agression d'un policier à Hyères dans le Var. Des faits qualifiés de "très graves" par le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Au matin du jeudi 1er novembre, l'agent a été agressé et blessé par une dizaine d'individus alors qu'il rentrait du travail, vers 6 heures du matin.





- Le numéro 6 du PSG risque de ne pas pouvoir reprendre le volant avant un certain temps. Marco Verratti a été interpellé au volant de son véhicule sur le périphérique à hauteur du XIIIe arrondissement de Paris, dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre. L'international italien a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée, selon le journal L'Équipe qui relaie une source policière.