publié le 04/11/2018 à 18:30

On pensait Novak Djokovic inarrêtable. Le Serbe n'avait plus perdu un match depuis sa défaite à Toronto face au Grec Tsitsipras, en août dernier. Il a pourtant trouvé plus fort que lui ce dimanche 4 novembre, en finale du Masters 1.000 de Paris Bercy. Il s'est ainsi incliné en deux sets (7-5, 6-4) face au jeune Russe Karen Khachanov.





Les premiers signes de fatigue sont apparus à la fin du premier set alors que Khachanov délivrait une partition impeccable. Breaké à 6-5, Novak Djokovic n'a pas réussi à se reprendre. Et l'impression s'est amplifiée dès le début du deuxième set. Le combat proposé par le surprenant membre premium de la nouvelle vague du tennis mondial était celui de trop. Le Serbe a bien tenté d'écourter l'échange, tentant de monter le plus souvent à la volée, mais rien n'y a fait.

Car, en face, le jeune Khachanov a joué sa carte à fond. Et a délivré une partie incroyable. Solide au service, au fond du court, à la volée, il est difficile de trouver un secteur défaillant au Russe sur ce match. Avec le premier set en poche, un break à 2-1 dans la deuxième manche lui a permis d'aller au bout.

11e joueur mondial dès lundi

Pour Khachanov, cette semaine restera à coup sur un grand moment. Il n'avait jusqu'ici qu'un top 10 sur son CV cette saison, il en a battu quatre (Zverev, Thiem, Isner, Djokovic) cette semaine à Paris. Parti au début de l'année aux alentours de la 50e place mondiale, arrivé 18e en début de semaine à Paris, il est assuré d'occuper le 11e rang dès lundi. Une progression assez fulgurante.