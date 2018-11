et AFP

publié le 04/11/2018 à 12:30

Une flotte impressionnante de 123 bateaux se lance à l'assaut de l'Atlantique dimanche à Saint-Malo pour les 40 ans de la Route du Rhum, cette célèbre course en solitaire qui pourrait se jouer au dessus de l'eau en moins de 6 jours.



"Il est temps" d'y aller, s'impatientait Loïc Peyron au micro de RTL quelques heures avant le départ. "La mise sous pression a été magnifique, avec un monde incroyable à Saint-Malo depuis quelques semaines, depuis quelques mois. (...) On est tous tendus quelques heures avant le départ", confesse le navigateur, qui s'élancera à bord de son trimaran jaune, Happy et portera les couleurs de la fondation Action Enfance.

26% des Françaises et des Français, soit près de 13,5 millions de personnes, comptent suivre de près ou de loin la 11e édition de la Route du Rhum, selon notre baromètre Odoxa pour RTL.

La Route du Rhum fête cette année ses 40 ans. Depuis la première édition mythique qui a vu les deux premiers arrivés se départager avec un écart de 98 secondes seulement après trois semaines de mer, l’engouement des Français pour cette course à la voile est toujours là.