"La violence doit cesser" : c'est le message qu'a voulu porter aujourd'hui Brigitte Macron. La Première dame a assisté au grand débat des enfants organisé cet après-midi à Paris. Interrogée sur la crise des "gilets jaunes", l'épouse du chef de l'État a prôné l'apaisement et a lancé "un message totalement de non-violence".



"Nous vivons dans un monde actuellement où nos enfants ne peuvent pas s'épanouir. C'est impossible de vivre dans ce monde. Je pense qu'ils en ont conscience et qu'ils sont peut-être aussi dépassés par cette violence", a expliqué Brigitte Macron.

"Donc il est temps de dire, quoi qu'il arrive, non à cette violence : non à la violence verbale, non à la violence physique, non à ce monde dont on ne veut plus. On ne veut pas préparer ce monde à nos enfants. Donc, il faut que ce dialogue persiste, mais on ne pourra pas le faire dans ce climat", a-t-elle conclu.

