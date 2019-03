Russie : elle s’électrocute avec son portable dans son bain

publié le 20/03/2019 à 17:40

C'est un accident domestique de plus en plus fréquent. En Russie, une adolescente est morte électrocutée après avoir fait tomber son téléphone, en charge, dans son bain, rapporte la presse locale, notamment reprise par le média anglophone The Independant.



Yulia Vysotskaya, 14 ans, écoutait de la musique dans son bain, son téléphone branché à la la prise électrique. Mais l'appareil lui a échappé des mains. En entrant en contact avec l'eau, il a conduit le courant jusqu'au cœur, provoquant un arrêt cardiaque. En découvrant la jeune fille, ses parents ont immédiatement appelé les secours, qui n'ont pu que constater le décès.

Des sources médicales russes ont précisé à la presse que l'adolescente avait perdu connaissance à cause du choc électrique, avant de se noyer. En un an, Yulia Vysotskaya est la troisième Russe à mourir en utilisant son téléphone dans son bain.

Des accidents fréquents

Le danger ne vient pas de l'utilisation du téléphone, mais du fait qu'il soit branché sur secteur à proximité d'un point d'eau. Quand de l'eau pénètre dans l'appareil, l'isolation entre la prise et l'utilisateur n'est plus assurée, on risque alors l'électrocution. Le problème est le même avec un sèche cheveux ou tout autre appareil électrique.



La France a elle aussi connu de tels accidents. En novembre 2018, une jeune femme de 17 ans est décédée chez elle, à Outreau (Pas-de-Calais), après avoir fait tomber dans l'eau de son bain son téléphone. Il était branché à un câble en mauvais état, lui-même relié à une rallonge branchée à une prise électrique. En février 2017, dans le Maine-et-Loire, un jeune homme est mort d'une crise cardiaque dans des circonstances similaires.