publié le 20/03/2019 à 17:45

Il entre directement à la première place du classement. Le footballeur Kylian Mbappé a été désigné personnalité préférée des 7-14 ans, selon le sondage annuel Ipsos pour Le Journal de Mickey, en kiosques le mercredi 20 mars. Il est suivi du footballeur N'Golo Kanté, du chanteur Soprano et des chanteurs toulousains Big Flo et Oli, qui occupaient l'an dernier la première place.



"La coupe du monde a propulsé Kylian Mbappé au rang d'idole des jeunes", souligne Le Journal de Mickey. "C'est la personnalité la plus connue du classement avec plus de 80% de taux de notoriété." Quant à N'Golo Kanté, il a "un destin hors du commun. Les valeurs positives qu'il véhicule ont fait de lui un modèle."

Comme eux, de nombreux joueurs de l'équipe de France figurent dans ce classement de 47 places : Antoine Griezmann (5e), Benjamin Pavard (7e), Hugo Lloris (8e), Samuel Umtiti (9e) et Paul Pogba (10e) mais aussi leur entraîneur Didier Deschamps (29e).

Peu de femmes

Les femmes sont très peu représentées dans ce classement : elles ne sont que sept sur 47 noms. La première, la chanteuse Louane Emera, n'arrive que 13e. Viennent ensuite Audrey Lamy (24e), Mimie Mathy (34e), Tal (37e), Amel Bent (38e), Zaz (45e) et Cristina Cordula (47e).



Autre fait notable : aucun Youtubeur ne figure dans la liste. "Ils sont surtout connus par les plus grands (11-14 ans) et beaucoup moins des plus jeunes", analyse le Journal de Mickey. "Faute d'une notoriété suffisante, Norman, Cyprien, Roxane et Squeezie restent encore à la porte du classement." Il n'y a pas non plus de personnalités politiques : pour la troisième année consécutive, Le Journal de Mickey avait pris le parti de ne pas en intégrer dans la liste de 80 personnes proposée aux jeunes interrogés.



Ce classement annuel a été établi en ligne du 30 janvier au 6 février auprès de 400 enfants âgés de 7 à 14 ans, issus d'un échantillon représentatif de la population française (méthode des quotas).

Le Journal de Mickey révèle les résultats du sondage Ipsos des personnalités préférées des 7/14 ans dans son numéro du 20 mars 2019. pic.twitter.com/YwbCxFFjD0 — Maxime Guény (@MaximeGueny) 19 mars 2019