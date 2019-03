publié le 20/03/2019 à 18:04

Marine Le Pen ne veut pas de François Hollande à Hénin-Beaumont. La présidente du Rassemblement national, également députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais a écrit à la rectrice de l'académie de Lille, Valérie Cabuil, pour lui demander l'annulation de la visite de François Hollande prévue vendredi 22 mars dans un lycée d'Hénin-Beaumont.



Depuis le mois dernier, l'ancien chef de l'État se rend en effet dans les lycées du pays pour y parler de l'Europe, à quelques semaines des élections européennes. Une opération de sensibilisation à destination d'une classe d'âge de plus en plus tentée par les extrêmes.

Sa venue au lycée Darchicourt est donc tout un symbole puisque la ville est dirigée depuis 2016 par Steeve Briois, membre du Rassemblement national et proche de Marine Le Pen.

Merci à vous pour cette invitation. Je serai heureux de répondre vendredi à toutes vos questions sur l’Europe ! ¿¿ https://t.co/o3NaNHZGVd — François Hollande (@fhollande) 20 mars 2019

Mais la ficelle semble un peu trop grosse pour la présidente du RN qui dans son courrier, révélé par La Voix du Nord, dénonce "une grossière opération de communication en direction du public des jeunes adultes, montée dans le but d’influer sur leur vision de l’UE et par là même d’influencer leur vote.



Et de déplorer une rencontre qui, selon elle, "pose d’évidentes questions éthiques puisqu’elle porte atteinte aux fondements élémentaires de la neutralité politique – elle-même inhérentes au principe de laïcité – qui doit prévaloir au sein des établissements scolaires".



Pour conclure, Marine Le Pen demande à la rectrice "de bien vouloir faire le nécessaire pour que la visite de M. Hollande soit annulée". Une requête refusée par Valérie Cabuil. "Ces invitations de ce type de personnalités se font à la demande de l'établissement, des équipes pédagogiques qui inscrivent cela dans un programme. Il est usuel que les établissements invitent des personnalités qui ont des choses à raconter à nos élèves", explique-t-elle à France Bleu Nord.