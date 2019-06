publié le 04/06/2019 à 13:24

À trois jours de leur entrée en lice dans "leur" Coupe du Monde au Parc des Princes face à la Corée du Sud, les joueuses de l'équipe de France de football rencontrent Emmanuel Macron et sa femme Brigitte à Clairefontaine. Le couple est accompagné de la ministre des Sports Roxana Maracineanu mais aussi du président de la fédération française de football (FFF), Noël Le Graët.



En citant plusieurs fois l'exemple du Mondial organisé dans l'Hexagone en 1998, et l'élan populaire suscité par Zidane et les siens, Emmanuel Macron a lancé aux Bleues : "C'est votre année".

Le président de la République, qui doit déjeuner sur place avec les joueuses et le staff, avait délivré un même message d’encouragement aux Bleus de Didier Deschamps avant leur titre en Russie.

La journée d'Emmanuel Macron tourne fortement autour du ballon rond puisque, dans l'après-midi, il doit recevoir les champions du monde 2018 à l'Élysée pour leur remettre la légion d'honneur.

