publié le 20/05/2019

Le climat économique est globalement tendu et pourtant, les banques bradent comme jamais les taux de crédits immobiliers. Ces taux moyens à 1,35%, un niveau historiquement bas, peuvent surprendre quand tous les jours pointent de nouvelles raisons de craindre une crise financière, commerciale ou politique avec le Brexit et des élections européennes très opaques.



Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a derrière la braderie actuelle de solides fondements économiques : la BCE comme la BdF sont affirmatives, ces taux très bas sont durablement installés. Et ce, au moins jusqu’à la fin de l’année 2019.

Tout simplement parce que les emprunts d’État, ceux qui notamment servent à financer les déficits, et qui sont les vraies boussoles des banques pour déterminer le niveau de leurs crédits, devraient encore baisser d’ici décembre, très concrètement à zéro.

Le fruit d'une compétition entre les banques

Pour un bon emprunteur, un client qui a un revenu régulier et une bonne capacité d’épargne, le roi n’est pas son cousin. Il peut d’ailleurs en être de même pour tous ceux qui souhaitent renégocier les taux d’emprunt déjà signés. Les acquéreurs potentiels doivent en effet bénéficier des conditions extraordinairement favorables dont bénéficient les banques.



Quand les taux sont à zéro, le client doit aussi en tirer profit. Et si certains établissements font de la résistance, ils risquent à terme de le payer cher. La compétition est ouverte entre banques : la Banque Postale, par exemple, vient de baisser ses taux pour la 3e fois depuis le début de l’année.



À ce jour, un bon dossier peut obtenir un crédit de 200.000 euros à 1,05% sur 20 ans. Pour mémoire, avec une inflation à près de 2% vous financez un bien, vous gagnez en pouvoir d'achat et cela représente un gain financier de 7.600€ par rapport à un crédit souscrit fin 2018.

Le rapport de force profite aux clients

Il n'est pas certain que cette situation s’éternise sur des années. Mais pour l’heure, le rapport de force est du côté des clients. La concurrence est tellement vive entre des banques en pleine mutation, et qui sont sous les feux des acteurs du numérique, qu’elles doivent impérativement fidéliser une clientèle solvable qui leur permettent de maintenir leur rentabilité. Cela a un coût : laisser temporairement le pouvoir à leurs clients pour plusieurs mois encore.

