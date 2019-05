publié le 03/05/2019 à 11:53

"Le monde change", assure Vincent Duluc dans son édito de L'Équipe ce vendredi 3 mai. Il en veut pour preuve cette annonce le 2 mai 2019 en grandes pompes par Corinne Diacre, de la liste des 23, en vue de la Coupe du monde de football féminin. Les Bleues, à domicile, ont pour objectif d'atteindre la finale a assumé la sélectionneuse au 20h de TF1. "Même si l'objectif est élevé, ça ne me fait pas peur". Les joueuses retenues pour disputer la Coupe du Monde, font d'ailleurs la Une du quotidien sportif.



Le Parisien Aujourd'hui en France revient lui aussi sur l'engouement espéré de ce Mondial "populaire et familial" qui se jouera en France à partir du 7 juin. Près de 750.000 billets ont déjà été vendus souligne le quotidien, et plusieurs matchs affichent complet. Les Bleues avec un "E", enfin en prime-time se réjouit pour sa part Causette. Le mensuel féminin qui se transforme en album Panini ce mois-ci pour nous faire découvrir quelques-uns des visages de ces joueuses qui pourraient bien nous enchanter.

Parmi les "23", Amandine Henry, Wendie Renard ou encore la jeune Valérie Gauvin, 22 ans, 17 sélections, qui poursuit en parallèle ses études. Gaëtane Thiney travaille pour sa part travaille comme conseillère technique à la fédération. Car s'il tend à se professionnaliser, le foot féminin est encore loin des paillettes de son homologue masculin.

Voici la une du journal L'Équipe de ce vendredi 3 mai 2019.



