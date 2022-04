Des candidats partout, même si le Rassemblement national est présent. Ce vendredi 15 avril, le président d'honneur de "Reconquête !" Gilbert Collard a assuré que le nouveau parti d'Eric Zemmour présenterait des candidats dans les 577 circonscriptions du pays lors des élections législatives de juin prochain.

"Une condition, qui si elle n'était pas respectée me ferait prendre du recul", a même prévenu l'ancien élu du Rassemblement national, parti chez "Reconquête !" durant la campagne. "Il ne serait pas concevable" que des candidats portant l'étiquette du parti d'extrême-droite ne soient pas présents dans l'ensemble des 577 élections locales, a-t-il estimé.

Quant à une éventuelle candidature Zemmour, les jeux ne sont pas encore faits, considère celui qui est actuellement élu européen. À la question de savoir si son choix de se présenter était acté, Gilbert Collard a répondu par la négative. "Probablement qu'il sera candidat, mais enfin, il ne me l'a pas dit. Il faut qu'il réfléchisse", déclare le président d'honneur du tout nouveau parti politique.

Même mystère pour le principal intéressé, Gilbert Collard, qui avait élu député en 2017 dans le Gard. Trois ans plus tard, il avait laissé son siège à son suppléant lors de son élection au Parlement européen. "Je me suis retiré du Parlement parce que je m'y emmerdais (sic), ce Parlement disciplinaire est insupportable. Si je sens - et je le sens - que l'on peut arriver à avoir un Parlement contradictoire, dérangeant et que je peux y apporter ma contribution alors...", a-t-il dit sans finir sans phrase.

La course pour les élections législatives est donc d'ores et déjà ouverte. Et ce, tandis que le second tour de la présidentielle, lui, n'est pas encore passé.