Le gouvernement lance un plan contre les espèces exotiques envahissantes

Le gouvernement lance un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissante, a annoncé mardi Bérengère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Le plan porte sur la période 2022-2030 et "s'accompagne de mesures concrètes de lutte contre ces espèces qui constituent une menace majeure pour la biodiversité" d'après un communiqué.

Les espèces concernées sont animales ou végétales et ont été introduites par l'homme sur un territoire hors de leur environnement naturel. Selon le gouvernement, elles "constituent une menace pour les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales", accaparent les ressources et pouvant être prédatrices des espèces locales. "Elles constituent un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et ont contribué à près de la moitié des extinctions connues à l’échelle mondiale."

Le problème majeur des espèces exotiques envahissantes (EEE), c'est qu'une fois introduites, il est très difficile de les éliminer. Leur propagation est favorisée par les changements climatiques, qui facilitent la résistance et l'implantation de ces espèces venues de régions plus chaudes. C'est le cas du ragondin et du frelon asiatique par exemple.

Le gouvernement veut agir en amont

Le ministère de la Transition écologique et l'office français de la biodiversité lancent un plan d'actions afin de prévenir l'arrivée des espèces exotiques envahissantes. Ce plan se divise en quatre actions : tout d'abord, communiquer, sensibiliser et former les particuliers et les structures produisant, détenant ou concernées par les EEE, puis élaborer des guides d’informations pratiques sur les EEE, en mobilisant les filières concernées, ensuite consolider le cadre réglementaire, notamment en matière de contrôles, et enfin mobiliser et renforcer les moyens administratifs et judiciaires pour s’assurer de la bonne application des dispositions législatives et réglementaires.

L'Etat souhaite également renforcer l'action sur les espèces déjà introduites. Un programme exceptionnel de 500 opérations "coup de poing" va alors être mis en place de 2022 à 2025, et aura un soutien d'1,5 millions d'euros de la part du ministère de la Transition écologique pour la première série d'opérations.