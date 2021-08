Présidentielle 2022 : la transition écologique sera brutale (et ce n’est pas moi qui le dit) !

La transition écologique sera brutale. C'est ce qu’a dit au milieu de l’été dans son rapport le GIEC, le groupement de scientifiques mondiaux, qui travaillent sur le climat. C’est que nous sommes en train de nous approcher d’un point de non-retour. C’est-à-dire que le réchauffement climatique sera non seulement irréversible, mais il va s’emballer si nous continuons de ne presque rien faire.

Par exemple, les océans vont arrêter d’absorber du CO2 et cela va provoquer des réactions en chaines. Nous n’allons pas tous mourir mais nous allons en souffrir rapidement. Pour reprendre une image que l’on m’a donnée : c’est comme si nous étions dans une voiture et que le mur s’approchait de plus en plus vite.

Il va falloir freiner pour ne pas prendre ce mur, ne pas arriver à l’irréversible et plus nous retardons le freinage, plus il faudra freiner fort et plus ça sera brutal.

Une transition écologique "brutale" ?

Faut-il une décroissance forcée ? Pas forcément. Mais des mesures très fortes. Et ce n’est pas moi qui le dit mais par exemple Jean Pisani-Ferry. Un économiste de renom qui avait participé au programme d’Emmanuel Macron en 2017 avant de s’en éloigner. C’est lui qui prévient désormais que la transition écologique sera "brutale".

Nicolas Hulot aussi. Il a certes échoué au ministère de la Transition écologique mais il reste l’un des plus audibles. La semaine dernière sur BFMTV, il a dit qu’il fallait agir en grand et immédiatement. L’écologie des petits pas ne sert à rien. Pour Daniel Cohn-Bendit, "la transition écologique en douceur ça n’existe pas", a-t-il dit aux Echos la semaine dernière.

Une part de l'économie en danger ?

La transition, qu’on le veule ou non, va s’imposer comme une révolution industrielle à l’envers. Il ne s’agit même plus de décroissance mais une part de l’économie va tomber, contrainte d’abandonner le pétrole. L’exemple le plus simple est celui des voitures à moteur thermique. Des constructeurs prévoient d’arrêter leur production en 2030, 2035 c’est demain. Cela veut dire qu’un enfant qui nait aujourd’hui ne passera jamais son permis sur une voiture essence ou diesel.

Toute une industrie va disparaitre au profit de l’électrique ou de l’hydrogène. Mais attention : le temps pour faire face au dérèglement du climat est désormais tellement compté que les progrès techniques ne seront pas assez rapides pour apporter toutes les solutions.

Vous comprenez mieux pourquoi certains parlent d’une transition "brutale". Nous pouvons nous en sortir. Avant le Covid, auriez-vous imaginé une seconde d’être un jour confiné ? Que des décisions aussi dures pouvaient être prises ? Ou que des centaines de milliards d’euros pouvaient être injectés pour que l’économie ne s’écroule pas ? Le coronavirus, à côté du réchauffement climatique, est un tout petit phénomène. Il y a encore de quoi faire et de quoi en débattre à la présidentielle.