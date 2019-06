Macron et Le Pen incarnent mieux la droite que Wauquiez, selon un sondage

publié le 02/06/2019 à 06:46

Laurent Wauquiez peut-il redresser la barre après la débâcle des Républicains aux élections européennes ? Son leadership est de plus en plus contesté, et ce sondage Ifop pour le Journal du dimanche paru ce 2 juin ne va pas arranger les choses.



Une majorité de Français (51%) jugent que Marine Le Pen incarne bien la droite, et 42% pensent de même d'Emmanuel Macron, alors que Laurent Wauquiez l'incarne mal pour 70% des Français. Il fait un peu mieux du côté des sympathisants LR, qui sont 49% à estimer qu'il incarne bien la droite.

Parmi les noms testés, c'est cependant Nicolas Sarkozy qui réalise le meilleur score : 60% estiment que l'ancien président incarne bien la droite (40% qu'il l'incarne mal). Il est donc suivi par Marine Le Pen (51%), Xavier Bertrand (48%), Valérie Pécresse (46%), Édouard Philippe (45%), Emmanuel Macron (42%), Gérard Larcher (39%), Nicolas Dupont-Aignan (33%) et Laurent Wauquiez(30%), classé dernier.

Le classement est différent si l'on se focalise sur l'avis des sympathisants LR : on retrouve dans l'ordre toujours Nicolas Sarkozy en première position (86% pensent qu'il incarne bien la droite), suivi de Xavier Bertrand (75%), Valérie Pécresse (72%), Gérard Larcher (60%) et Laurent Wauquiez (49%).



De quoi fragiliser un peu plus le président des Républicains ? Dans les colonnes de l'hebdomadaire, Éric Woerth n'y va pas par quatre chemins. Le député LR et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale le concède : "Oui, il y a aussi un débat sur le leadership", au sein de son parti. "Il ne faut pas personnaliser les choses, mais chacun doit prendre ses responsabilités à la place où il est, et Laurent Wauquiez le premier", a ajouté l'ancien ministre.