Jour de l'An : les candidats à la présidentielle présentent leurs vœux

Comme le veut la tradition, le chef de l'État présente ses vœux pour la nouvelle année ce vendredi 31 décembre. Une tradition à laquelle se sont déjà pliés de nombreux candidats à l'élection présidentielle, chacun y va de ses vœux et certains ont redoublé d'imagination.

À ce jeu, c'est Yannick Jadot, le candidat écologiste, qui remporte la palme et de loin. Dans sa vidéo de vœux, il s'imagine le 31 décembre 2026. À cette date, il achèverait son premier mandat de président. "Pendant ce quinquennat, nous avons trouvé qu'ensemble nous, le peuple français, pouvions déjouer les pires pronostics, faire le choix d'une société plus écologique, plus juste et plus apaisée".

Europe Ecologie les Verts a mis le paquet sur la mise en scène. Dans cette vidéo, on peut voir le portrait de Yannick Jadot à l'Élysée, un cerf et des panneaux solaires dans le jardin du palais et puis l'équipe de Yannick Jadot a recyclé des phrases cultes des politiques. On peut y lire : "Mangez des pommes (bio)", "les Amish au pouvoir", "la République c'est vous" ou encore "Rien de tel que des écolos pour faire le ménage".

De son côté, la candidate des Républicains a également fait ses vœux. Pour Valérie Pécresse, on reste plus classique, debout devant des drapeaux français et européens. "Mon vœu c'est qu'au printemps prochain le rendez-vous présidentiel soit celui des convictions et des vraies solutions pour la France".

À gauche, Anne Hidalgo a d'ailleurs publié ses vœux à deux reprises, d'une part en tant que maire de Paris et d'autre part en que candidate à la présidentielle.

Marine Le Pen et Éric Zemmour ont fait part de leurs vœux aux Français. Chez l'extrême droite on retrouve réellement deux salles, deux ambiances. La première se trouve devant un bouquet de fleurs et le second devant un buste de Napoléon Bonaparte. "Laissons derrière nous le doute. Adieu la faiblesse, la démission et la soumission, adieu Emmanuel Macron, bonjour la France", proclame Zemmour sur fond de musique douce.

"Je vous invite, non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à faire", soutient Marine Le Pen.