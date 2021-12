Coronavirus : Valérie Pécresse fustige le masque obligatoire à Paris

La situation sanitaire se dégrade de jour en jour alors, pour freiner l'épidémie, le port du masque obligatoire signe son retour dans les rues de nombreuses villes. C'est notamment le cas à Paris et dans pratiquement toute la région Île-de-France. Valérie Pécresse, la présidente de cette région et candidate Les Républicains à la présidentielle fustige cette mesure.

"Je pense qu'aujourd'hui on gère la situation au jour le jour et sans concertation", déplore Valérie Pécresse. "Cette question du masque à Paris n'a été discutée, à ma connaissance, avec aucun des élus de la capitale et en tout cas pas avec la présidente de la région Île-de-France".

La mesure a été annoncée par la préfecture de Paris mercredi 29 décembre. Elle concerne toutes les personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive".

À écouter également dans ce journal

Coupe de France - Les Girondins de Bordeaux sont frappés de plein fouet par l'épidémie. Au moins 21 joueurs sont indisponibles pour le 16e de finale de la Coupe de France de football prévu dimanche à Brest.



Accidents de chasse - Un homme a été tué mercredi lors d'une partie de chasse. Il s'agit du 80e accident de chasse mortel en 2021.

Nouvel An - La sécurité routière continue sa prévention à la veille du jour de l'An. Lors du réveillon 2019/2020, 20 personnes ont perdu la vie à cause de l'alcool au volant. Cette année, il existe toutefois une certaine une prise de conscience chez les Français.