Les infos de 8h - Présidentielle 2022 : Jadot se paie Montebourg pour ses voeux de fin d'année

Autre tradition de Noël, pas forcément la meilleure, celle des voeux de la classe politique. D'Emmanuel Macron à Éric Zemmour, chacun y est allé de son petit message et certains sont même un peu taquins. C'est même du très traditionnel, le youtubeur Éric Zemmour a ouvert le bal vendredi avec un véritable téléfilm de Noël. "Noël est le contraire de la guerre civile", dit-il dans un discours face caméra.

Marine Le Pen, elle, est restée au chaud dans son salon, en espérant la renaissance de la France. On y voit son sapin et son petit chat zebré. "Célébrons ce moment si particulier où s'assourdissent les débats", lance-t-elle. Les ministres eux sont restés discrets et quand ils souhaitent de bonnes Fêtes, comme Agnès Pannier-Runacher, ça devient un peu plombant. "Dans cette période où je suis isolée, célébrons Noël", dit-elle.

Enfin, l'écolo Yannick Jadot s'est payé Arnaud Montebourg pour Noël en se moquant de ses fameux appels téléphoniques sur les réseaux sociaux. "Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot, veuillez me laisser votre voeux pour 2022", s'amuse l'écolo.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Alors qu'un simple test devrait prochainement ne plus permettre d'obtenir un passe sanitaire, un dépistage pourrait être malgré cela demandé aux personnes déjà vaccinées dans certains lieux.

Var - 13 ans après le dernier signe de vie donné par un jeune homme de vingt ans dans le Var, sa voiture et des ossements ont été découverts mardi à Sainte-Croix-du-Verdon.

Espace - Le télescope le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. James Webb (JWST) devrait être lancé dans l'espace par une fusée Ariane 5 ce samedi 25 décembre à 13h heure française.